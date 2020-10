Pragmatic Play lancia una nuova slot in collaborazione con Reel Kingdom: Return of the Dead

Il celebre provider di slot e giochi per l’industria iGaming, Pragmatic Play, ha rilasciato una nuova, sorprendente, slot: Return of the Dead.

Si tratta di una slot machine ad alta volatilità, dalla classica struttura 5×3, sviluppata in collaborazione con Reel Kingdom per riportare i giocatori indietro nel tempo, alla scoperta di misteriosi tesori risalenti all’antico Egitto.

Tra i simboli più interessanti di questo nuovo gioco targato Pragmatic Play, troviamo un misterioso libro che fungerà da Scatter e Wild allo stesso tempo. Questo simbolo, insieme a quello raffigurante il protagonista della storia – un giovane e coraggioso avventuriero – permetterà ai giocatori di ambire a grandi premi e di scoprire il mistero che avvolge le affascinanti ricchezze dei faraoni.

Inoltre, trovando almeno tre simboli Scatter, i giocatori verranno ricompensati con ben 10 Giri Gratis, durante i quali uno degli altri simboli potrà espadersi verticalmente fino a coprire un intero rullo e garantire così una vincita indimenticabile.

Return of the Dead è solo l’ultima delle slot rilasciate da Pragmatic Play in collaborazione con lo studio Reel Kingdom, co-sviluppatore (tra gli altri) della slot online Emerald King rilasciata a inizio mese.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Return of the Dead è l’ennesimo frutto di una collaborazione consolidata e vincente, che ci vede pubblicare un’altra grande avventura ad alta volatilità. Sviluppando un gran numero di slot al mese, la capacità di variare temi e meccaniche proposte diventa fondamentale, e Reel Kingdom è il partner ideale per continuare a sorprendere il nostro ampio pubblico.”

Ad oggi, Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre a numerosi giochi per il Casinò Live e al Bingo online. Il tutto, disponibile attraverso un’unica integrazione API.