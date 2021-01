Pragmatic Play lancia una nuova funzione innovativa: ecco Pragmatic ‘Replay’

Pragmatic Play, azienda leader nello sviluppo di giochi e contenuti digitali per l’industria iGaming, ha annunciato il lancio di una nuova funzione innovativa e unica nel suo genere, presto attiva su tutte le slot online del suo portfolio: Pragmatic Replay.

Il nuovissimo strumento permetterà ai giocatori delle slot online Pragmatic Play di generare un video di una qualsiasi delle 100 migliori vincite realizzate e condividerlo con la propria rete online tramite i Social Media.

La funzione Pragmatic Replay potrà essere attivata cliccando l’apposita icona “Replay”, posizionata nell’angolo in alto a destra dello schermo. In questo modo, gli utenti potranno visualizzare un elenco completo dei migliori spin giocati e rivederne il replay in qualsiasi momento tramite un semplice clic. Qualsiasi informazione sensibile, come il saldo del conto gioco, viene rimossa dal video per garantire la privacy dei giocatori.

Pragmatic Replay è già disponibile su tutte le slot più amate del portfolio Pragmatic Play, come ad esempio Wolf Gold, John Hunter and the Book of Tut e The Dog House Megaways, ma presto verrà implementata anche sul resto dei giochi in catalogo.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo costantemente alla ricerca di nuove idee da implementare nei nostri giochi per migliorare l’esperienza dei nostri utenti e siamo certi che Pragmatic Replay sia un’innovazione che verrà molto apprezzata.”

“Gli utenti sono sempre connessi e oggi più che mai interagiscono con la community dei giocatori online. Pragmatic Replay permetterà loro di condividere le loro storie e i loro momenti più intensi con la rete, avvicinandoli e creando un senso di comunità.”

Attualmente, Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre ad offrire numerosi tavoli in streaming per il Casinò Live e tanti giochi per il Bingo online. Il tutto anche da mobile, con l’intero portfolio integrabile tramite una singola API.