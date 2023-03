Pragmatic Play lancia The Dog House Multihold™

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore del gioco d’azzardo, ha presentato una versione migliorata di uno dei suoi titoli più popolari con The Dog House Multihold™.

Questa slot a 5×3 rulli vede il ritorno dei simboli familiari e dei personaggi pelosi dell’amatissima versione originale, introducendo al contempo un maggior numero di schede di gioco e una meccanica di Wild trasferibili.

Con i simboli wild che possono essere accompagnati da un moltiplicatore fino a 3x, capace di sostituire tutti i simboli tranne gli scatter, i giocatori possono formare facilmente combinazioni vincenti sulle 20 linee di pagamento del titolo.

Tre simboli scatter attivano la funzione speciale dei giri gratuiti, che inizialmente garantisce ai giocatori 7 Free Spins. All’inizio della modalità bonus, i giocatori possono selezionare una delle quattro matrici di gioco e possono sbloccare matrici aggiuntive facendo apparire altri tre scatter.

Ogni tavola di gioco aggiuntiva assegnata trasferirà tutti i wild precedentemente comparsi e assegnerà fino a tre giri aggiuntivi al momento dello sblocco. Le combinazioni vincenti formatesi su ogni tabellone vengono pagate separatamente, consentendo di ottenere più vincite contemporaneamente.

The Dog House Multihold™ si aggiunge a una serie di successi recenti come Wild West Duels™, Mystery Of The Orient™ e Wild Wild Riches Megaways™, che fanno parte di una collezione di oltre 300 titoli unici nel pluripremiato portafoglio giochi di Pragmatic Play.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto titoli di slot al mese, producendo anche giochi di Casinò Live, Sport virtuali e Bingo come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi