PRAGMATIC PLAY, LANCIA “SUMMER POWER”

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, è pronta a sorprendere ancora una volta gli appassionati del live casino.

Il provider, sulla scia del grande successo avuto con Drops & Wins, è pronto a lanciare in esclusiva per l’Italia una nuova speciale promozione di network, Summer Power, dedicata interamente al Live Casino con il montepremi più alto di sempre in real bonus.

Per tre mesi, dal 4 luglio al 23 settembre, vari tornei saranno disponibili su diversi tavoli di roulette. Inoltre, i Bonus Drop saranno presenti in alcuni game show selezionati, tra cui i titoli più popolari come Sweet Bonanza CandyLand™ e Power UP Roulette™. Ciascun torneo e Bonus Drop saranno disponibili in determinati giorni per tutta la durata della promozione e i giocatori potranno partecipare con una puntata minima di 1 euro.

Luca Mantegazza, Country Director Italy di ARRISE powering Pragmatic Play, ha dichiarato: “Dopo il grande successo di Drops & Wins non poteva mancare un’iniziativa anche per il segmento del live casino. Summer Power, disponibile su una vasta selezione di giochi live di Pragmatic Play, avrà il montepremi più alto di sempre in real bonus. Abbiamo subito ricevuto un grande apprezzamento da tutti i partners di Pragmatic Play, che hanno aderito con entusiasmo alla proposta e siamo contenti che i giocatori possano divertirsi con questa iniziativa nei prossimi 3 mesi su un’ampia gamma di Game Shows e Roulette.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

PressGiochi