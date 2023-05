Pragmatic Play lancia Spaceman con 10bet in Sud Africa

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore dell’iGaming, ha fatto debuttare il suo popolare crash game, Spaceman®, in Sud Africa con 10bet. L’accordo vede 10bet diventare

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore dell’iGaming, ha fatto debuttare il suo popolare crash game, Spaceman®, in Sud Africa con 10bet.

L’accordo vede 10bet diventare il trampolino di lancio per Spaceman® in questo Paese, dove appare per la prima volta.

In Spaceman® la fortuna aiuta gli audaci – ma anche coloro che sono più veloci! Dopo essersi lanciato nello spazio profondo insieme a un moltiplicatore che cresce mano a mano che lui sale, l’astronauta è destinato a schiantarsi ad ogni partita. La domanda è quando. L’obiettivo è di incassare una vincita prima che si schianti, e per conseguirlo i giocatori devono decidere rapidamente di raccogliere qualunque moltiplicatore sia al momento attivo prima che il viaggio dell’astronauta raggiunga la sua brusca fine, oppure possono resistere per raggiungere le vincite più elevate che possono valere fino a 5.000 volte la puntata.

Con una grafica accattivante, meccaniche di gioco coinvolgenti e un gameplay veloce e intuitivo, Spaceman® è una proposta unica nel mercato dell’iGaming sudafricano. Il gioco include anche funzionalità social, come classifiche e una chat, per aumentare ulteriormente il coinvolgimento dei giocatori.

L’accordo con 10bet vede Pragmatic Play rafforzare la propria presenza nei principali mercati regolamentati in Africa, proprio come già fatto in Europa e America Latina.

Irina Cornides, Direttore Operativo di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Spaceman® è un gioco accattivante che sfrutta meccaniche uniche e originali e funzionalità social estremamente coinvolgenti. Pragmatic Play si impegna a portare la sua vasta gamma di giochi amati dai giocatori nei mercati regolamentati di tutto il mondo, incluso il Sud Africa, dove speriamo che Spaceman® possa prendere il volo con i giocatori di 10bet.”

Michelle Colborne, Resposanbile delle Entrate di 10bet in Sud Africa, ha dichiarato: “Siamo felici di essere il primo operatore di scommesse sportive e giochi a offrire ai nostri giocatori questo entusiasmante gioco Pragmatic Play, Spaceman.

“Noi di 10bet amiamo creare nuove tendenze e ci impegniamo a fornire ai nostri giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Spaceman è un perfetto esempio dei giochi di alta qualità che di piace offrire”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi