Pragmatic Play lancia l’offerta di live casino con Leovegas

Pragmatic Play, il principale fornitore di contenuti iGaming, sigla un accordo importante per il Live Casino con il rinomato operatore LeoVegas. I clienti di LeoVegas avranno ora accesso a una vasta selezione di giochi in streaming online direttamente dallo studio di Pragmatic Play, equipaggiato con telecamere e tavoli di alta qualità.

Questo accordo ribadisce l’impegno di Pragmatic Play per l’espansione nei mercati regolamentati, con l’operatore nordico in possesso di licenze in Svezia, Malta, Germania e Danimarca, tra gli altri.

Lena Yasir, vicepresidente di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ulteriormente ampliato la nostra partnership con LeoVegas, uno degli operatori più noti del settore.

“Ci siamo sforzati di creare un’esperienza utente semplice nei nostri prodotti di Live Casino, quindi siamo molto lieti di vedere l’ennesimo brand di successo “live” con il nostro portfolio in continua espansione.”

Rokas Benetis, Head of Live Casino di LeoVegas, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri giocatori il Live Casino di Pragmatic Play. Pragmatic Play ha fatto un ottimo lavoro nel costruire una forte selezione di giochi da tavolo classici, e penso che sarà un grande valore aggiunto al nostro portafoglio di prodotti ”

L’offerta di Live Casino del provider include il Live Blackjack più veloce sul mercato, una Live Speed Roulette e la classica Live Roulette. Inoltre, Pragmatic Play lancerà diversi tavoli dedicati alle lingue, come italiano, tedesco e russo. Questo step garantirà un’esperienza di gioco localizzata per un grosso ventaglio di giocatori.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi