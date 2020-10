Pragmatic Play lancia le slot e il Casinò Live su GrooveGaming

Le slot online ed il Casinò Live del fornitore sono adesso disponibili tramite la piattaforma GrooveGaming.

Le slot machine ed il Casinò Live di Pragmatic Play, popolare fornitore di giochi e prodotti per l’industria iGaming, saranno disponibili anche tramite la piattaforma GrooveGaming.

L’offerta comprende i giochi più popolari, come The Dog House Megaways™, i lanci più recenti come Emerald King o Wild Walker, ed i giochi del Casinò Live, come il Baccarat, il Blackjack e la Roulette in numerose varianti.

La piattaforma di gioco di GrooveGaming mette a disposizione oltre 5000 giochi da casinò online di diverso tipo e categoria. Slot online e Casinò Live, Poker e giochi da tavolo: tutto a disposizione degli operatori, attraverso una facile integrazione.

Lena Yasir, Vice President di Pragmatic Play, ha commentato: “Siamo continuamente alla ricerca di nuovi partner di livello, che sappiano portare i nostri prodotti ad un pubblico sempre più ampio: GrooveGaming ne è l’esempio perfetto. Gli utenti della piattaforma GrooveGaming troveranno tutte le nostre migliori Slot ed i tavoli del Casinò Live e non vediamo l’ora di scoprire che impatto avranno.”

Yahale Meltzer, COO di GrooveGaming, ha aggiunto: “Riuscire ad includere i giochi di un altro grande provider come Pragmatic Play è la prova della qualità della nostra piattaforma e della nostra offerta. Questa partnership ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio ancora migliore e contenuti personalizzati per le loro esigenze. Gli ultimi mesi, nei quali gli utenti sono rimasti in casa più del solito, hanno visto una crescita significativa del ramo Casinò Live: ci aspettiamo pertanto di avere tra le mani un grande valore aggiunto per i nostri clienti, data la qualità indiscutibile dei tavoli Pragmatic Play.”

Ad oggi, Pragmatic Play offre fino a cinque nuove slot online al mese, oltre ai tavoli del Casinò Live e ai prodotti del Bingo online, per un’offerta davvero variegata. Il tutto, inoltre, è disponibile attraverso un’unica integrazione API.

PressGiochi