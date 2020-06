Pragmatic Play lancia la terza slot di giugno, Three Star Fortune

Three Star Fortune entra a far parte del portfolio di slot targato Pragmatic Play.

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha rilasciato una nuova slot online entusiasmante, Three Star Fortune.

La video slot in formato 3×5 vede i tre antichi “Dei della Ricchezza” cinesi incontrarsi sui rulli per benedire i giocatori con enormi vittorie. Ogni Dio agisce come Wild espandibile, riempiendo i rulli con numerose combinazioni vincenti.

Se tutti e tre gli Dei convergono sui rulli in un singolo spin, viene attivato un Bonus che rimane disponibile fino a che non si ottengono simboli Wild aggiuntivi. Grazie a moltiplicatori fino a 500x, Three Star Fortune consente di ottenere vittorie incredibili.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Three Star Fortune è senza dubbio una preziosa aggiunta al nostro portfolio di slot.

“Grazie a un tema molto apprezzato, Wild espandibili e un enorme potenziale di vincita, i giocatori terranno d’occhio gli antichi dei della ricchezza! “

Il portfolio di slot machine targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi