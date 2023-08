Pragmatic Play lancia la slot Lobster bob’s Crazy Crab Shack™: disponibile in esclusiva su Snai fino al 20 agosto

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore iGaming, si tuffa sotto le onde per un’avventura stravagante con Lobster Bob’s Crazy Crab Shack™, la sua ultima trovata.

Questa slot 5×3 basata sul mare presenta simboli tra cui perle splendenti, scrigni del tesoro e ancore, oltre a granchi dorati. Colpire tre o più granchi in qualsiasi giro potrebbe assegnare un premio fino a 2.000 volte la scommessa del giocatore.

Un granchio selvaggio può anche apparire su qualsiasi rullo dopo ogni giro, sostituendo tutti i simboli tranne i giri gratuiti e il granchio dorato, aprendo maggiori opportunità di vincita per i giocatori.

Il simbolo dei giri gratuiti può apparire sul secondo, terzo e quarto rullo, attivando la funzione dei giri gratuiti quando tre o più si fermano su qualsiasi giro. Se solo due simboli si fermano durante un giro, si bloccheranno in posizione per i giri successivi se hanno spazio per spostarsi in basso di una posizione sui rulli.

Durante i giri gratuiti, viene applicato un moltiplicatore casuale di 2x o 3x a tutte le vincite, incluso il granchio d’oro. Colpire tre simboli di giri gratuiti aggiuntivi durante il round riattiverà la funzione, con un nuovo numero casuale di giri e un altro moltiplicatore casuale.

Pragmatic Play continua ad ampliare il suo vasto portfolio con Lobster Bob’s Crazy Crab Shack™ di, che ora vanta oltre 300 titoli innovativi. La nuova versione segue i recenti successi Big Bass Amazon Xtreme™ e 3 Buzzing Wilds™ come l’ultimo entusiasmante gioco da scoprire per i giocatori.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot online al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.