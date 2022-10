Pragmatic Play lancia la roulette in spagnolo

Il provider aggiunge la roulette in lingua spagnola al suo catalogo di Live Casino.

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha rafforzato il supporto ai partner nei territori ispanofoni con il lancio del suo primo prodotto di Live Casino, la roulette, in spagnolo.

Attivo da adesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per tutti gli operatori, il nuovo servizio sarà trasmesso dall’innovativo studio di Pragmatic Play di Bucarest e sarà ora disponibile in 5 lingue diverse.

La roulette è uno dei giochi d’azzardo più antichi, iconici e famosi al mondo. L’offerta di Pragmatic Play si contraddistingue per un’esperienza di gioco di qualità superiore, con opzioni di puntata tradizionali e gettonate scommesse speciali, tra cui Final en Plain e Finales a Cheval.

La possibilità di chattare con il croupier, con gli altri giocatori e con l’assistenza live è un aspetto fondamentale dell’esperienza dei partner di Pragmatic Play. Quest’ultimo si sta espandendo rapidamente in regioni come l’America Latina, dove è ampiamente conosciuto come leader dell’intrattenimento nei casinò online.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Avendo registrato una crescita impressionante a livello mondiale, è fondamentale offrire la massima flessibilità possibile nei nostri prodotti e servizi”.

“L’offerta di esperienze di Live Casino in spagnolo è per noi una risorsa preziosa, in quanto continuiamo ad accogliere sempre più nuovi clienti e giocatori nel nostro catalogo di casinò”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi