Pragmatic Play lancia la prima slot di luglio, Drago – Jewels of Fortune

Pragmatic Play lancia una nuova slot online proiettando i giocatori nella magico mondo dei draghi.

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, si imbatte nella tana dei temibili draghi nel suo ultimo titolo Drago – Jewels of Fortune.

La slot machine online è caratterizzata da ben 1.600 modi per vincere, cinque rulli e fantastici draghi che proteggono incredibili ricchezze.

La funzione Bonus Super Spin viene attivata se quattro simboli “Drago” compaiono nello stesso giro. Grazie ad un moltiplicatore grandioso, le vittorie sono molto frequenti.

Quattro diamanti Scatter, invece, attivano i classici Free Spin. Le gemme sono importanti per aumentare le probabilità di vittoria, mentre i simboli Wild completano l’offerta Bonus. Inoltre, con diversi simboli misteriosi e un moltiplicatore di vittorie crescente, Drago – Jewels of Fortune non smette mai di stupire.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Drago – Jewels of Fortune è un’aggiunta fantastica ed elettrizzante al nostro portfolio.

Grazie a un’ambientazione realizzata nei minimi dettagli, nemici temibili ed enormi somme da vincere nella tana del Drago, la slot sembra destinata a essere un altro grande successo nell’offerta Pragmatic Play.”

Il portfolio di slot online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi