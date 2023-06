Pragmatic Play lancia in Italia Gates of Admiralbet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha stretto una partnership con AdmiralBet per lanciare un’esclusiva versione del suo pluripremiato successo, Gates of Olympus™. AdmiralBet pubblicherà Gates of

AdmiralBet pubblicherà Gates of AdmiralBet in Italia, dove l’operatore si è già affermato come uno dei Brand leader.

Il titolo mantiene le caratteristiche molto popolari che hanno reso il gioco originale uno dei più amati dai fan, tra cui il sistema “Pay Anywhere” che paga su gruppi di otto o più e le vincite a caduta. Zeus può attivare la funzione moltiplicatore in maniera randomica, dove le gemme alate atterrano sui rulli, con valori del moltiplicatore da 2x fino a 500x.

Fortemente apprezzato da partner e giocatori, Gates of Olympus™ ha ottenuto numerosi premi come “Gioco dell’Anno” sin dal suo rilascio, e la versione personalizzata per AdmiralBet sarà una preziosa aggiunta al portafoglio giochi dell’operatore.

Luca Mantegazza, Country Director Italy, ha dichiarato: “AdmiralBet è un partner fondamentale per Pragmatic Play in Italia, e siamo lieti di celebrare la collaborazione creando un gioco personalizzato basato su una delle nostre più grandi slot di sempre. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per portare valore aggiunto ai nostri Partners e per questo siamo entusiasti di lanciare una slot esclusiva con AdmiralBet”.

Paolo Marchi, Managing Director di AdmiralBet ha dichiarato: “La collaborazione con Pragmatic Play si sta rivelando anno dopo anno una scelta ricca di opportunità e in grado di offrire alla nostra clientela soluzioni sempre più innovative. Con Gates of AdmiralBet avremo modo di consolidarla e allo stesso tempo aprirci a nuove strade da percorrere insieme per un futuro all’insegna dell’innovazione, ma soprattutto del divertimento!”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

