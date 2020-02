Pragmatic Play lancia il suo nuovo sito tutto italiano

Pragmatic Play, una delle aziende leader nel settore dell’iGaming, ha appena lanciato la versione italiana del suo sito, che segna un nuovo ed entusiasmante passo nell’offerta pluri – canale.

Il portale italiano mira a creare un’esperienza più coinvolgente ed interessante per tutti i giocatori offrendo una vasta gamma di prodotti, comprese slot, Live Casino e Bingo.

In particolare il casinò live che permette, agli operatori online e non, di fornire una soluzione di croupier dal vivo ai giocatori, garantendo un’esperienza di gioco completamente unica e disponibile su desktop, computer, smartphone, VR e tablet.

L’azienda è caratterizzata da una miscela ideale di una squadra con un’incredibile quantità di talento, un approccio orientato al cliente e un occhio attento alle tendenze del mercato. L’etica del lavoro instillata nei team, permette di spaziare tra vertical diverse, mantenendo però gli standard impeccabili in tutta l’offerta, ovvero il portfolio di slot.

Pragmatic Play è nel mercato italiano dal 2017, partito con le slot, il marchio ha certificato oltre 70 giochi con una media di tre nuovi giochi rilasciati ogni mese, di cui l’ultimissimo uscito Master Joker.

Per maggiori info visita il sito ufficiale https://www.pragmaticplay.com/it/

PressGiochi