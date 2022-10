Pragmatic Play lancia il portfolio di slot su Bplay a Buenos Aires, Argentina

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Argentina dopo aver reso disponibili le sue slot per Bplay nella provincia di Buenos Aires.

Grazie a questo accordo, i giocatori del noto marchio avranno accesso al portfolio di slot di Pragmatic Play con contenuti di alta qualità, tra cui la pluripremiata Gates of Olympus™.

L’accordo segna l’ennesimo successo in America Latina di Pragmatic Play, che ha ottenuto una serie di riconoscimenti nella regione confermandosi fornitore leader nel continente.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “La provincia di Buenos Aires rappresenta per noi un obiettivo chiave in Argentina e siamo molto contenti di rendere disponibili i nostri prodotti per l’operatore Bplay. La nostra soluzione multi-prodotto continua a essere estremamente apprezzata dai giocatori dell’America Latina e siamo lieti di continuare a guadagnare terreno in questo importante mercato”.

Sebastian Puente di Bplay ha dichiarato: “La raccolta di slot di Pragmatic Play offre ai nostri giocatori esperienze di gioco estremamente profonde, non vediamo l’ora che le provino. È la partnership ideale per noi e siamo impazienti di vederne i risultati”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

