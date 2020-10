Pragmatic play lancia il portfolio di slot con l’operatore colombiano Zamba.

Pragmatic Play, un fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, lancia l’offerta completa di slot con l’operatore colombiano Zamba.

I clienti di Zamba possono ora accedere al variegato portafoglio di slot machine online di Pragmatic Play, inclusa la serie John Hunter, oltre al pluripremiato Wolf Gold e l’ultima “release” Wild Walker.

L’operatore può anche trarre vantaggio dal catalogo di giochi da tavolo di Pragmatic Play e dallo strumento innovativo Enhance.

Il fornitore ha compiuto passi da gigante per aumentare la sua presenza in America Latina negli ultimi mesi, con la partnership che segue gli accordi con BetMotion in Brasile e Universal Race in tutta la regione.

Victor Arias, Vice Presidente LATAM di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel territorio regolamentato colombiano grazie alla partnership con Zamba. Ci siamo impegnati a far crescere in modo significativo la nostra presenza nella regione e i nostri prodotti stanno ottenendo numerosi apprezzamenti in America Latina. Non vediamo l’ora di continuare e migliorare il nostro lavoro nel continente “.

Santiago Melo, Business Unit Manager di Zamba, ha dichiarato: “La crescita della nostra offerta è vitale per continuare a incrementare il portfolio clienti e i prodotti di Pragmatic Play ci aiuteranno in questo senso. Grazie a un vasto assortimento di slot con temi e Bonus diversi, tutti i loro prodotti porteranno il nostro portafoglio di titoli a un livello superiore e non vediamo l’ora di instaurare una lunga ed entusiasmante partnership insieme”.

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le videoslot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Casinò dal vivo e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

PressGiochi