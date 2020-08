Pragmatic Play lancia il Live Casino e il portfolio di slot su 888casino

888 Holdings, uno dei principali fornitori di soluzioni di gioco e d’intrattenimento al mondo, ha siglato un accordo con Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti iGaming, per lanciare le sue slot e i contenuti di Live Casino su 888casino.

Il crescente portafoglio di contenuti di Casinò dal Vivo di Pragmatic Play sarà disponibile su 888casino per la prima volta, con tavoli di Blackjack, Roulette e Baccarat, oltre a diverse varianti e una vasta gamma di nuovi prodotti in cantiere. L’integrazione dei prodotti Pragmatic Play, slot e Live Casino, migliorerà i contenuti online di 888 e servirà come fondamenta per il futuro.

Inoltre, 888casino è passato all’API nativa di Pragmatic Play, dopo un precedente successo con le videoslot del fornitore. I giocatori avranno ora accesso diretto al ricco portafoglio di slot Pragmatic Play, con la recente uscita Pyramid King che si unisce all’offerta di titoli premium.

Pragmatic Play attualmente produce fino a quattro nuovi titoli di slot al mese, oltre a fornire Casinò dal Vivo e Bingo attraverso la sua offerta multi-vertical. L’intero portafoglio dell’azienda è disponibile attraverso una singola integrazione API.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “888casino ha la reputazione di uno degli operatori più entusiasmanti del mercato e siamo lieti di presentare la nostra offerta direttamente ai loro giocatori. Ci impegniamo a collaborare efficacemente con i principali operatori nei territori regolamentati di tutto il mondo e questo accordo segna un successivo passo in avanti verso questo obiettivo. “

Guy Cohen, SVP di B2C a 888, ha dichiarato: “Il portafoglio multi-prodotto Pragmatic Play è incredibile e siamo entusiasti di offrire i loro contenuti attraverso questa integrazione diretta.

La nostra collaborazione con Pragmatic Play sancisce un impulso ulteriore ai contenuti disponibili su 888casino e siamo particolarmente entusiasti di rafforzare ulteriormente l’esperienza del Casinò dal Vivo offerta ai nostri giocatori. ”