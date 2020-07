Pragmatic Play lancia Great Rhino Deluxe

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha rilasciato Great Rhino Deluxe, l’ultima novità della sua popolare saga di Safari.

La video slot è in formato 3×5 con ben 20 linee di pagamento e vede diverse creature selvagge radunarsi sui rulli mentre i giocatori sono alla ricerca di fantastiche ricchezze con monete Golden Rhino che agiscono come Wild durante il gioco.

Ottenendo due file di simboli Rhino, viene attivata la funzione Super Respin. Per ogni Rhino ulteriore viene aggiunto un moltiplicatore 2x che atterra durante il bonus. Se ogni rullo è colmo di Rhino, ai giocatori viene assegnato il jackpot Grand, che è fissato a 500 volte la puntata, mentre la vincita massima del moltiplicatore arriva fino a 6.242x.

Tre simboli Scatter attivano la modalità di Giri Gratis, in cui i simboli Rhino vengono raccolti prima di essere rilasciati sui rulli nell’ultimo giro con la possibilità di ottenere vincite furiose!

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Great Rhino Deluxe è la più recente novità della nostra serie “Great Rhino”. Prendere un classico preferito dai fan e aggiungere nuove funzionalità innovative è una bella sfida e ci consente di accrescere l’appeal del gioco stesso.

Continuiamo a perfezionare i nostri prodotti e ci impegniamo nel creare esperienze di gioco coinvolgenti per tutti i nostri titoli e Great Rhino Deluxe non fa eccezione. Non vediamo l’ora di vedere le prime reazioni dei nostri affezionati giocatori e tutti gli operatori partner”.

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le videoslot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.