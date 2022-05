Pragmatic Play lancia due nuovi prodotti con Jogos da Sorte

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha ampliato la sua presenza in America Latina con Jogos da Sorte grazie a un accordo che prevede il

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha ampliato la sua presenza in America Latina con Jogos da Sorte grazie a un accordo che prevede il lancio di due suoi prodotti.

I clienti di Jogos da Sorte avranno ora accesso all’ampia raccolta di titoli di Pragmatic Play, che includono il suo primo gioco Crash, Spaceman, oltre a Rainbow Gold™, Wild Beach Party™ e il preferito dai fan Fruit Party™.

Pragmatic Play fornirà inoltre all’operatore il suo portfolio di giochi di casinò dal vivo, comprendente i giochi di carte tradizionali come Blackjack e Baccarat, nonché Sweet Bonanza Candyland, il popolare gioco ispirato allo show.

Jogos da Sorte è solamente uno degli ultimi operatori a lanciare i giochi di Pragmatic Play in America Latina. Questo nuovo accordo di partnership fa sì che il provider possa continuare la sua strategia di crescita, grazie soprattutto al suo portafoglio multi-prodotto che si sta rivelando estremamente popolare in tutta la regione.

Infatti, Pragmatic Play continua a crescere in Sudamerica a un ritmo impressionante. Gli ultimi mesi lo hanno visto espandere la sua offerta in tutto il continente e lo hanno visto siglare numerosi accordi di partnership con importanti operatori locali.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i titoli di Slot e Casinò Live preferiti dai nostri fan insieme a questo nuovo partner, Jogos da Sorte. I giocatori dell’operatore avranno ora accesso ai nostri migliori giochi e non vediamo l’ora di scoprire il feedback dei loro clienti sui nostri prodotti. Questo accordo segna per noi un’altra mossa chiave di espansione nel mercato latinoamericano mentre continuiamo a cercare di diventare un fornitore di contenuti leader nella regione”.

Il commento di Jogos da Sorte: “La partnership con Pragmatic Play e l’introduzione dei loro titoli di fama mondiale nella nostra offerta di giochi ci aiuta a rafforzare la reputazione che ci siamo creati di un’azienda con ambizioni globali. Offrire agli utenti la massima qualità e un’ampia gamma di scelta è uno dei nostri obiettivi principali e non vediamo l’ora di scoprire dove ci porterà questa nuova partnership”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a sei nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, il provider offre anche giochi di Casinò dal vivo e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi