Pragmatic Play lancia Curse of the Werewolf Megaways™

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dei giochi, sfida i giocatori ad affrontare il temibile lupo mannaro nella sua ultima emozionante slot, Curse of the Werewolf Megaways ™.

Il nuovo titolo Megaways ™ offre tutte le emozioni di 46.656 linee di pagamento con un’ambientazione incredibilmente coinvolgente, mentre i lupi mannari terrorizzano un villaggio pittoresco.

Tre o più simboli bonus portano i giocatori al round di giri gratuiti, dove sorge la luna piena e i lupi mannari si scatenano. I simboli del lupo mannaro attaccante sostituiscono i normali lupi mannari e ogni volta che atterrano prendono una vita da un personaggio di alto valore. Se questo personaggio perde tutte e cinque le vite, i simboli vengono sostituiti da lupi mannari e viene assegnato un giro gratuito extra.

Curse of the Werewolf Megaways ™ entra a far parte del crescente portafoglio di video slot di Pragmatic Play, insieme alle recenti uscite Jungle Gorilla e Street Racer, nonché al primo titolo dell’azienda con marchio Peaky Blinders.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Con le notti buie che iniziano ad arrivare, pensiamo che sia il momento perfetto per pubblicare il nostro nuovo spettrale successo, Curse of the Werewolf Megaways ™.

Combinando la meccanica Megaways ™ con un gameplay coinvolgente e un tema emozionante, non vediamo l’ora di vedere come il gioco viene accolto dai nostri partner operatori e dai fan.”

Pragmatic Play offre attualmente fino a quattro nuovi titoli di slot al mese, oltre a un’ampia gamma di prodotti di Live Casino e bingo attraverso la sua offerta multi-verticale. L’intero portafoglio dell’azienda è disponibile tramite un’unica integrazione API.

