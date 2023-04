Pragmatic Play invoca un selvaggio conto alla rovescia con Gods of Giza

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, porta i giocatori nella terra dei faraoni alla ricerca di ricchezze selvagge con la sua ultima uscita, Gods of Giza™.

In questo gioco di grande impatto visivo e ricco di funzioni, ambientato nel cuore dell’antico Egitto, vari gioielli colorati sono affiancati da Anubi e Horus sulla griglia 5×5 con 10 linee di pagamento.

Le vincite nel gioco base vengono assegnate quando sui rulli compaiono gruppi adiacenti di tre o più simboli. Ogni vincita attiva la famosa funzione Tumble, che rimuove i simboli vincenti dal gioco e fa partire una cascata di nuovi simboli. Le cascate continuano finché producono combinazioni vincenti.

Ogni vincita può anche creare un simbolo wild con un conto alla rovescia dei giri. Questi wild rimangono sui rulli a ogni giro fino al termine del conto alla rovescia. I wild possono avere moltiplicatori casuali fino a 10x e, se più wild fanno parte di una combinazione vincente, i loro moltiplicatori si moltiplicano a vicenda per sbloccare vincite ancora più grandi.

Anche i giri gratuiti possono segnare vincite incredibili per i giocatori. Tre scatter assegnano 10 giri gratuiti, che si attivano una volta completate le vincite a cascata. Altri cinque giri gratuiti vengono assegnati per ogni scatter aggiuntivo che atterra e, con spazio sui rulli per un massimo di 25 scatter, ciò significa che un singolo bonus può includere fino a 120 giri gratuiti, con una vincita massima fino a 5.000 volte la puntata!

Gods of Giza™ si unisce ai recenti successi The Red Queen™ e Big Bass Hold & Spinner™ nel pluripremiato portafoglio di oltre 300 titoli di gioco di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Le vincite a cascata, il conto alla rovescia dei moltiplicatori wild e il bonus con fino a 120 giri gratuiti si combinano per dare a Gods of Giza™ il tipo di giocabilità entusiasmante e il potenziale di vincita massiccia che i giocatori si aspettano da Pragmatic Play”.

“Siamo certi che questa slot epica diventerà l’ennesima preferita dai giocatori nel nostro pluripremiato portafoglio”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.

