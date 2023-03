Pragmatic Play incanta con Jasmine Dreams™

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, cattura i giocatori con gli affascinanti moltiplicatori e i Wild di Jasmine Dreams™.

Si gioca in una griglia 5×3, i cui rulli sono adornati da simboli opulenti come anelli d’oro e strabordanti scrigni del tesoro che devono combinarsi in una delle 20 linee di pagamento per far ottenere delle vincite.

Questi simboli sono riuniti da un simbolo wild così grande da riempire un intero rullo e da sostituire tutti gli altri simboli in gioco, rendendo più semplice la creazione di una linea vincitrice.

La modalità speciale dei Free Spins si sblocca quando atterrano almeno tre simboli scatter, grazie a cui si aggiungono sei giri. Durante il bonus, ogni Wild che atterra garantisce un moltiplicatore che aumenta gradualmente di 1 volta la puntata.

Inoltre, se un Wild è presente solo in una parte della tavola, inizierà a spingere verso sopra o sotto e a far vincere nuovi giri finché non si crea un rullo fatto interamente di simboli Wild.

Jasmine Dreams™ incanta con il suo tema esotico e i suoi meccanismi di spinta dei wild, che creano una giocabilità attraente che riunisce i recenti successi come Mochimon™, Cowboy Coins™ e The Dog House Multihold™, parte della premiata offerta di Pragmatic Play.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.

