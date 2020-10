Pragmatic Play inaugura ottobre con Emerald King

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha lanciato una nuova slot machine online, Emerald King.

Questa collaborazione tra Pragmatic Play e Reel Kingdom fa incontrare il Re dell’Isola Smeraldo con i rulli della slot, caratterizzata da ben 20 linee di pagamento.

Il gioco ad alta volatilità presenta una funzione Moltiplicatore principale, che influisce su tutte le vincite in qualsiasi round quando esso è attivo. Il Moltiplicatore aumenta ad spin non vincente, infatti i giocatori possono vincere in qualsiasi momento.

A ogni giro, qualsiasi rullo può “suonare” e diventare verde: ne basteranno 5 per attivare la funzione Mini slot. Possono essere utilizzate fino a 15 “mini slot” 1×3, con molte vincite importanti disponibili. Se un giocatore ottiene tre Lucky 7 nella funzione Mini slot può godere di ulteriori Respin. Nella funzione Mini slot, i giocatori possono vincere fino a 20.000 volte la loro puntata.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Emerald King è una novità entusiasmante che si aggiunge al nostro portfolio di slot grazie alla collaborazione e al forte rapporto con Reel Kingdom. I loro giochi ad alta volatilità sono una grossa novità per il nostro portafoglio di giochi e non vediamo l’ora di vedere come questo verrà accolto dai nostri fan in tutto il mondo.”

Emerald King si unisce al nuovo titolo Wild Walker nell’ampio portafoglio di slot del provider, che continua a crescere a un ritmo considerevole.

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play si arricchisce al ritmo di quattro titoli nuovi al mese. Tutte le videoslot di Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Casinò dal Vivo e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

PressGiochi