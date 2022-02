Pragmatic Play, il gioco Drops and Wins continua con il montepremi mensile di € 1.000.000

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti del settore iGaming, continua ad alzare il livello delle promozioni del settore mentre Drops and Wins entra in una nuova fase.

A partire dal 9 febbraio e per un anno intero fino alla stessa data del 2023, l’incredibile montepremi di € 1.000.000 sarà ancora una volta in palio.

La prossima fase di Drops and Wins continuerà con € 1.000.000 (€ 500.000 alle slot e € 500.000 al casinò dal vivo) distribuiti nei tornei settimanali e nei premi giornalieri. I tornei incoraggiano un senso di sana rivalità tra i giocatori partecipanti, insieme allo strumento Prize Drops che premia casualmente i giocatori. La bellezza di Drops and Wins è la sua versatilità per soddisfare vari tipi di giocatori, poiché i tornei premiano i premi in base all’importo più alto della vincita singola, insieme a vincite casuali con lanci di premi per quegli scommettitori che saltano solo per pochi giri. Ad ogni modo, Pragmatic Play allevia parte della pressione sugli operatori poiché questo strumento può svolgere un ruolo fondamentale nella fidelizzazione dei giocatori. Inoltre, questa prossima versione di Drops and Wins vedrà bonus round gratuiti o FRB assegnati ai giocatori dei numerosi giochi di slot che fanno parte di Drops and Wins come il pluripremiato Gates of Olympus. Gli FRB fungono da estensione dei tornei e dei premi, assegnando ai giocatori giri gratuiti sulle loro slot preferite in base alla loro posizione in classifica o semplicemente in modo casuale.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, afferma; “Quando inizierà la fase successiva, avremo regalato € 13.000.000 ai giocatori tramite Drops and Wins. Ci sforziamo sempre di capire il giocatore e quale modo migliore per offrire un’esperienza di gioco positiva se non quello di facilitare maggiormente la sensazione per cui i giocatori si collegano; la sensazione vincente. Siamo lieti del feedback positivo che questa promozione ha ricevuto e apprezziamo l’opportunità di entusiasmare i giocatori con essa per un altro anno”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi