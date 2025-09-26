Pragmatic Play, Hundreds & Thousands in esclusiva su Sportbet
26 Settembre 2025
Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sportbet fino al giorno 27 Ottobre 2025.
Il nuovo titolo offre la possibilità al giocatore di ottenere simboli Bar o X uguali sulla griglia 5×5 per vincere fantastici premi in Hundreds and Thousands. Mentre, con cinque simboli Giri Gratis sulle linee vincenti, si attiva il bonus con fino a 100 giri gratis.
Durante il bonus tutte le vincite vengono moltiplicate per 2.
Cosa aspettarsi:
Simboli Bar, simboli X e spazi vuoti riempiono i rulli di questa slot a tema denaro
è possibile ottenere i simboli Giri Gratis per attivare il bonus con tutte le vincite vengono moltiplicate per 2
Il numero di Giri Gratis vinti corrisponde al numero di linee vincenti su cui si fermano i simboli Giri Gratis