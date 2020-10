Pragmatic Play: Headline sponsor di EGR Operator Awards 2020

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria iGaming, sarà lo sponsor principale degli EGR Operator Awards 2020.

L’evento, che si svolgerà virtualmente l’11 novembre 2020, vedrà la partecipazione dei più grandi marchi di casinò online, scommesse sportive e affiliati, che cercano di portarsi a casa almeno uno degli oltre 20 premi prestigiosi da assegnare.

EGR ha una comprovata esperienza nella realizzazione di eventi coinvolgenti e di successo, e questo non sarà diverso, con un programma completo di dibattiti interessanti con la vicepresidente di Pragmatic Play, Lena Yasir.

La sponsorizzazione di Pragmatic Play sarà un’opportunità per la società di mostrare in prima persona il proprio supporto agli operatori partner, dando al pubblico un’anteprima delle novità più interessanti in arrivo.

Roxana Nazalu, Head of Marketing di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Gli EGR Operator Awards sono un evento immancabile nel calendario iGaming ed è un privilegio per noi essere lo sponsor principale, continuando a dare il nostro supporto agli operatori partner. Conoscendo la gestione degli eventi da parte di EGR, sono fiduciosa che la serata sarà ricca di argomenti interessanti che meriteranno approfondimenti anche da parte nostra. Inoltre sarà una fantastica opportunità per mostrare alcuni dei nostri nuovi contenuti in arrivo, inclusi gli entusiasmanti sviluppi del nostro Casinò dal vivo “.

Il portfolio di slot machine targato Pragmatic Play si arricchisce al ritmo di quattro titoli nuovi al mese. Tutte le slot online di Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.