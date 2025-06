Pragmatic Play, “Gates of Hades” esce in Italia in esclusiva su StarCasino

StarCasinò anticipa il lancio nazionale e presenta in esclusiva Gates of Hades, il nuovo titolo della serie Greek Gods

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’intrattenimento, ha rilasciato Gates of Hades sul mercato italiano in esclusiva su StarCasinò fino al 23 Giugno 2025.

Disponibile ora su StarCasinò, Gates of Hades invita i giocatori a intraprendere un’entusiasmante avventura nell’Oltretomba. Caratterizzata da simboli wild con moltiplicatori casuali fino a 100x nel gioco base e fino a 500x nel gioco bonus, quest’ultima titolo della popolare serie Greek Gods di Pragmatic Play offre un potenziale di vincita esplosivo.

Ogni volta che un moltiplicatore wild colpisce, il suo valore viene collocato sopra il rullo corrispondente e applicato alle vincite tumble sottostanti. La partita bonus viene attivata con 3-6 scatter, che assegnano fino a 20 giri gratuiti. Durante la funzione, i valori dei moltiplicatori raccolti rimangono bloccati sopra i rulli.

StarCasino, il brand italiano del Gruppo Betsson, offre ai giocatori italiani l’opportunità di provare Gates of Hades prima che la slot a cluster 6×6 venga lanciata a livello nazionale il 23 giugno.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire in esclusiva Gates of Hades ai giocatori di StarCasino in Italia. A Pragmatic Play offriamo costantemente opportunità di contenuti esclusivi e localizzati ai nostri stimati partner nei mercati chiave”.

“Siamo orgogliosi di poter offrire in anteprima assoluta ai nostri utenti italiani un titolo così atteso come Gates of Hades” ha dichiarato Fabio Denegri, Business Director Italia in Betsson Group. “La collaborazione con Pragmatic Play si conferma strategica e di grande valore per StarCasinò, e ci permette di proporre contenuti esclusivi e di alta qualità, in linea con la nostra missione di offrire la migliore esperienza di gioco possibile”.

