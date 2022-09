Pragmatic Play galoppa tra le stalle in Happy Hooves™

Nell’ultimo titolo lanciato dal provider, i giocatori sono invitati al puro divertimento grazie alla meccanica PowerNudge

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha lanciato Happy Hooves™, la sua ultima slot online ispirata al mondo equestre.

Caratterizzata da una griglia di rulli 5×4 con 40 linee di pagamento, Happy Hooves™ è composta da quattro gruppi formati da due simboli colorati ciascuno. Questi sono raffigurati dal simbolo del cavallo ad alto pagamento e da un simbolo a basso pagamento che va dal Jack all’asso. Sono presenti anche i simboli del doppio cavallo che quando appaiono sui rulli agiscono come Wild, sostituendo tutti gli altri simboli all’interno del gruppo.

Il round Free Spins ospita la popolare meccanica di gioco PowerNudge, che si attiva nel momento in cui tre simboli scatter appaiono sullo schermo durante il gioco base. La funzione PowerNudge continua fino a quando non appare un simbolo Mistery sui rulli, i quali scenderanno a loro volta di una posizione per ogni giro e aumenteranno il moltiplicatore del round Free Spins di 1x.

I simboli Mistery possono rivelare uno dei simboli Wild codificati a colori o un simbolo dorato. Questi hanno un valore in denaro casuale, espresso come moltiplicatore a loro collegato, o possono trasformarsi in un simbolo Scatter che può riattivare il round bonus. I simboli Mistery inoltre possono anche rivelare un simbolo “Nudge-Up” che è capace di spostare una riga più su i simboli Mistery discendenti, consentendo ai giri di continuare e al moltiplicatore di aumentare ulteriormente.

Happy Hooves™ segue le orme di altri recenti successi come ad esempio le slot Octobeer Fortunes™, Fire Hot 5™ e Down The Rails™, tutte facenti parte di una raccolta di oltre 250 titoli nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Pragmatic Play produce attualmente fino a sei nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, il provider offre anche giochi di Casinò dal vivo e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

