Pragmatic Play fornisce uno studio dedicato di Live Casino a Stake

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha collaborato con il principale operatore di Live Casino, Stake, per fornire uno studio dedicato.

L’accordo prevede che il provider costruisca uno studio di 12 tavoli completo di marchio Stake per offrire un’esperienza di Live Casino senza precedenti. Saranno inclusi in questo spazio 10 tavoli da blackjack, uno specifico per la roulette e speed baccarat.

Stake è una piattaforma di scommesse basata su community che si è rapidamente affermata come il più grande sportsbook e casinò di criptovaluta del mondo. Registra una presenza significativa in mercati come Canada, Brasile e altri.

L’accordo si rifà ad accordi simili con Kindred, 1xbet, 888 e Mansion per fornire studi di Live dealer dedicati, dal momento che Pragmatic Play continua ad eccellere in questo settore.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Stake è un’importante realtà emergente nel panorama dell’iGaming; registrando una crescita continua dal suo lancio nel 2017, sta diventando giorno dopo giorno un punto di riferimento a livello mondiale. Siamo molto contenti della loro collaborazione per creare uno studio di Live Casino dedicato e siamo entusiasti dell’opportunità di offrire un ambiente degno del marchio Stake”.

Edward Craven, co-fondatore di Stake, ha aggiunto: “In qualità di fornitore leader nel Live Casino, l’impegno di Pragmatic Play nel garantire che ogni nostra esigenza sia soddisfatta è stato fondamentale ai fini di questo accordo. I suoi studi dedicati hanno ottenuto buoni risultati con i principali marchi nei mercati regolamentati di tutto il mondo e questo rappresenta per noi un importante passo in avanti. Non vediamo l’ora che sia disponibile e che metta in luce le capacità uniche del nostro marchio”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a sei nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

