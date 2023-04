Pragmatic play firma una collaborazione in Colombia con FullReto

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti nell’industria dell’iGaming, continua a rafforzare la sua posizione nel mercato latinoamericano dopo aver ottenuto un prodotto live con l’operatore colombiano FullReto.

Le slot machine di Pragmatic Play adesso sono in live nel casino online dell’operatore secondo l’accordo firmato, fornendo una vasta gamma di titoli alla piattaforma tra cui i preferiti e vincitori di premi come Gates of Olympus™ e Sugar Rush™, oltre a titoli recentemente usciti come The Knight King™ e Big Bass – Keeping it Reel™.

L’accordo appena firmato è un altro importante step per il piano di espansione nell’America Latina di Pragmatic Play. Dopo recenti accordi simili con MiCasino, SA Esportes e Jacare.Bet, il provider di iGaming continua a crescere all’interno del continente.

Victor Arias, Vice President delle operazioni latinoamericane di Pragmatic Play, ha detto: “Siamo entusiasti di collaborare con FullReto fornendo al mercato colombiano i nostri più noti prodotti. La nostra presenza nell’area latinoamericana continua a crescere e vorrei ringraziare FullReto per il loro sostegno. Siamo fieri di portare i contenuti di Pragmatic Play a molti più partner colombiano e non vediamo l’ora di raggiungere nuove collaborazioni di successo con partner latinoamericani.”

Andrés Tamayo, General Manager di FullReto, ha detto: “Pragmatic Play è leader globale dei contenuti relativi alle slot machine e ha diversi giochi di successo in Colombia, siamo quindi onorati di poter collaborare con loro e di portare i loro titoli iconici ai nostri giocatori. Siamo veramente impazienti di vedere giocare i nostri clienti ai loro giochi.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine al mese, insieme a giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una sola API.