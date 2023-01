Pragmatic Play firma una collaborazione con l’operatore brasiliano BetBastet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, ha ulteriormente ampliato la sua presenza nel mercato brasiliano, firmando un accordo con l’esperto operatore BetBastet.

L’accordo vede Pragmatic Play continuare i suoi piani di espansione in America Latina, portando i contenuti di slot, casinò dal vivo e sport virtuali ai clienti di BetBastet, offrendo così una varietà di titoli preferiti dagli utenti che hanno dimostrato un forte interesse.

I titoli di slot rilasciati di recente, come Candy Stars™ e Sword of Ares™, nonché la pluripremiata slot Gates of Olympus™ , sono inclusi nell’accordo, insieme a una ricca collezione di titoli di casinò dal vivo, tra cui i classici come Sweet Bonanza CandyLand e Mega Wheel.

I prodotti di sport virtuali come Force 1, così come le corse di calcio, cavalli e levrieri possono essere goduti dai clienti di BetBastet, fornendo coinvolgenti rendering 3D degli eventi sportivi più popolari.

Questa spinta allo sviluppo brasiliano di Pragmatic Play ne favorisce la crescita commerciale nel Paese e si riflette nelle regioni limitrofe dell’America Latina, che rimane un settore chiave per il principale fornitore delmercato.

Il Brasile continua ad essere fonte di infinite opportunità commerciali per Pragmatic Play e rimane un settore chiave per il fornitore multi-prodotto che continua ad aggiungere marchi esperti alla sua rete di operatori.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Il Brasile continua ad affermarsi come una regione estremamente promettente per noi, e l’aggiunta di BetBastet alla nostra rete di partner in continua crescita ne è la prova.”

“Siamo entusiasti di aver avuto l’opportunità di elevare un altro marchio con contenuti provenienti da tre dei nostri prodotti più promettenti e ci aspettiamo che i titoli abbiano una forte risonanza tra i giocatori brasiliani.”

Il rappresentante di BetBastet ha poi aggiunto: “La varietà dell’offerta multi-prodotto di Pragmatic Play la colloca in un campionato a sé stante e siamo davvero entusiasti di condividere questi nuovi contenuti con i nostri giocatori brasiliani.”

“Ci aspettiamo che le nostre metriche di coinvolgimento e i nostri ricavi ricevano un vero e proprio impulso da questa importante aggiunta e non potremmo essere più felici dei termini dell’accordo.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.