Pragmatic Play firma un accordo venezuelano con Liderendeportes.bet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, ha firmato un accordo con l’operatore venezuelano Liderendeportes.bet, mantenendo la propria attività, ma soprattutto la sua presenza, sul mercato del Paese.

La nuova partnership prevede la fornitura dei prodotti Pragmatic Play preferiti dai giocatori, come slot, titoli di casinò dal vivo e Sport Virtuali, che godono di grande popolarità nei territori regolamentati dell’America Latina.

Alcune delle slot di recente uscita come Reel Banks™ e Fury of Odin Megaways™fanno parte dell’accordo, insieme anche a grandi successi di giochi pluripremiati come Sugar Rush™ e Gates of Olympus™, oltre a una vasta collezione di titoli di Live Casino, tra cui ricordiamo i classici Sweet Bonanza CandyLand™ e Mega Wheel.

Grazie alla partnership, i clienti di Liderendeportes.bet potranno usufruire anche di titoli di Sport Virtuali come Force 1, Horse e Greyhound Racing, che offrono dettagliati rendering 3D di una serie di sport popolari e un’ampia varietà di mercati di scommesse.

L’accordo sostiene la crescita di Pragmatic Play in America Latina, con il mercato venezuelano che continua a sostenere i suoi sforzi commerciali regionali.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di stringere la mano a Liderendeportes.bet, un accordo che dà il benvenuto a un altro partner di valore nel crescente numero di operatori di Pragmatic Pay in Venezuela.”

“Ancora una volta, siamo in grado di fornire un pacchetto multi-prodotto che testimonia la qualità e il potenziale di generazione di entrate dei nostri contenuti in diverse aree.”

Felipe Saldivia, President a Liderendeportes.bet, ha poi aggiunto: “La firma con Pragmatic Play è un’ottima notizia per noi e per i nostri giocatori: è il segnale di un afflusso di contenuti di alto livello del settore che stimolerà l’impegno e le sessioni di gioco”.

“Ci impegniamo a fornire la migliore esperienza di qualità e questa nuova partnership ci permetterà di continuare a farlo.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.