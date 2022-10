Pragmatic Play firma un accordo con Sysgaming in Sud America

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha firmato un accordo multi-prodotto con Sysgaming, rafforzando la sua presenza in Sud America.

I clienti di Sysgaming avranno accesso ai gettonatissimi titoli di slot di Pragmatic Play, tra cui il pluripremiato Gates of Olympus™ e le ultime novità Striking Hot 5™ e Down the Rails™.

Oltre alle slot, l’accordo prevede che venga reso disponibile anche il vasto catalogo di prodotti di Live Casino di Pragmatic Play, inclusi i grandi classici del casinò come la Roulette e il Blackjack, insieme ai nuovi popolarissimi game show Sweet Bonanza CandyLand e Mega Wheel.

Sono inclusi nell’accordo anche i contenuti di sport virtuali, che comprendono un’ampia gamma di sport famosi, tra cui calcio, corse di cavalli e corse di levrieri, per offrire ai giocatori versioni virtuali di celebri eventi sportivi. Questo accordo consente, insieme a tutti gli altri, di consolidare lo status di Pragmatic Play di provider leader nell’area latino-americana.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Sud America con un marchio affermato come Sysgaming, che sarà per noi un punto di riferimento sul territorio. Ci aspettiamo che i giocatori si godano la varietà di contenuti pluripremiati per cui tutti ci conoscono. Questo accordo promettente ci permette di raggiungere più giocatori che mai”.

Fernando Ribeiro di Sysgaming ha dichiarato: “La nostra nuova partnership con Pragmatic Play testimonia il nostro status di marchio emergente in Sud America. I nostri clienti avranno accesso a tre diverse tipologie di prodotti del provider, ognuna delle quali offrirà una forma diversa di intrattenimento, non potremmo esserne più felici”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi