Pragmatic Play firma la collaborazione latinoamericana con Salsa Technology

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha compiuto un grande passo per rafforzare la propria posizione in America Latina grazie alla collaborazione con Salsa Technology, un provider locale di prodotti per l’iGaming.

Come risultato dell’accordo, un numero sempre più alto di giocatori in America Latina adesso avrà accesso al portfolio di giochi in continua crescita di Pragmatic Play. L’accordo include la sua ampia e impressionante raccolta di slot machine, tra cui i titoli classici e vincitori di premi come Gates of Olympus™ e Sugar Rush™ oltre a titoli di recente uscita come Zeus vs Hades – Gods of War™. Ma anche, Spaceman, il suo rinomato gioco, fiore all’occhiello, in America Latina.

Sono stati aggiunti anche i prodotti live casino del provider, tra questi sono inclusi i giochi preferiti dai giocatori come Sweet Bonanza CandyLand e PowerUP Roulette, oltre ai classici giochi da tavolo con fantastiche sorprese.

In aggiunta a tutto ciò, Salsa Technology potrà beneficiare dei contenuti di Sport Virtuali di Pragmatic Play, che prevedono dettagliate grafiche 3D di sport come la corsa dei cavalli e dei levrieri, il calcio e gli sport motoristici.

Si tratta di un accordo fondamentale per Pragmatic Play nella regione. Fa seguito a una serie di recenti accordi di collaborazione con Vem Betar, Juegalo e Land Vegas, che mostra l’interesse da parte di Pragmatic Play di raggiungere un numero sempre più alto di giocatori latinoamericano e di continuare a crescere nel mercato.

Victor Arias, Vice President delle operazioni latinoamericane di Pragmatic Play, ha detto: “Siamo estremamente contenti di collaborare con Salsa Technology al fine di portare i contenuti di Pragmatic Play nelle case di molti più giocatori latinoamericani rispetto a prima.

“Finora abbiamo potuto vedere una crescita enorme, la vincita di premi e un successo continuo in America Latina e questo passo ci permette di portare i nostri fantastici giochi a sempre più operatori con le soluzioni semplici da usare di Salsa. Siamo sicuri che i risultati saranno impressionanti!”

Eliane Nunes, Head of Marketing & Sales di Salsa Technology, ha detto: “Pragmatic Play è senza dubbio uno dei più conosciuti e stimati provider in America Latina, il che rende semplice integrare la sua offerta al nostro range di prodotti.

“Noi lavoriamo per portare i migliori giochi dell’industria nella regione latinoamericana e siamo onorati di poter fornire ai nostri giocatori i prodotti di Pragmatic Play. Ci aspettiamo una collaborazione forte e di successo.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

