Pragmatic Play firma la collaborazione con il leader del mercato svizzero mycasino

Pragmatic Play ha ampliato la sua presenza in Svizzera stringendo un accordo con il marchio online mycasino del Grand Casino Luzern.

L’accordo consentirà ai clienti del casinò online di accedere al rinomato portafoglio di slot di Pragmatic Play, che comprende gli ultimi successi come Sweet Powernudge™ e Santa’s Secret Gifts™, oltre ai pluripremiati giochi tra cui citiamo Gates of Olympus™ e Sugar Rush™, e al titolo più performante in assoluto The Dog House™.

In qualità di operatore numero uno nel mercato svizzero, mycasino è rinomato per offrire ai suoi clienti le migliori esperienze di gioco dei fornitori leader del settore.

L’accordo segna un’ulteriore crescita per Pragmatic Play, che continua a rafforzare la sua impressionante presenza nei principali mercati europei.

Irina Cornides, Chief Operating Officer a Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo lieti di espandere la nostra presenza in Svizzera e di portare il nostro prodotto slot dal vivo con un marchio leader come mycasino.”

“Il mercato online svizzero è uno di quelli in cui siamo riusciti a fare passi da gigante nel corso del 2022, portando i nostri prodotti in diretta con una serie di operatori chiave. Questo accordo ci garantirà la possibilità d’intrattenere una base di giocatori sempre più ampia con slot collaudate e amate dagli utenti di tutto il mondo.”

Wolfgang Bliem, CEO a Grand Casino Luzern, ha poi aggiunto: “Stringere partnership con aziende che condividono la nostra passione per il gioco è sempre stato importante per noi, quindi un accordo con un gigante come Pragmatic Play è una vittoria epocale.”

“Siamo entusiasti di lanciare i contenuti delle slot sulla nostra piattaforma online mycasino e ci aspettiamo che i prodotti pluripremiati del provider siano apprezzati dai nostri clienti.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

