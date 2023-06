Pragmatic Play festeggia con la nuova slot machine online Floating Dragon – Dragon Boat Festival™ 

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, aggiunge un aggiornamento nelle ultime slot uscite di una serie classica, Floating Dragon – Dragon Boat Festival™. Simboli ormai

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, aggiunge un aggiornamento nelle ultime slot uscite di una serie classica, Floating Dragon – Dragon Boat Festival™.

Simboli ormai familiari tornano in questo sequel di un gioco originale di successo, come pesci, barche drago e tamburi, tutti da poter trovare sui rulli della griglia 5×3. Questi simboli devono formare una combinazione vincente all’interno delle 10 linee di pagamento della slot machine per poter garantire una vincita.

Fa ritorno anche il bonus Hold & Spin, che si attiva quando i giocatori ottengono tre o più simboli Montea durante qualsiasi giro. Una volta che la funzione inizia, tutti i simboli Moneta rimangono bloccati al proprio posto e vengono aggiunti alla vincita totale del turno.

Inoltre, questo turno inizia con quattro nuovi giri, in cui ogni simbolo Moneta che compare resetta a quattro il numero di nuovi giri disponibili. Il bonus termina quando non vi sono più nuovi giri disponibili.

Quando compaiono almeno tre simboli Scatter, si vince il turno bonus di Giri Gratis. I giocatori iniziano con almeno 10 giochi gratis. In questo bonus, i simboli Wild accumulano il valore dei simboli Pesce Moneta, incrementando il potenziale di vincita.

Ad ogni quarto simbolo Wild che si ottiene nel turno di giri gratis, la funzione si riattiva dando in premio ulteriori 10 giochi gratis a aggiugendo un multiplier che aumenta in modo incrementale.

Floating Dragon – Dragon Boat Festival™ porta i giocatori in un’avventura affascinante, facendoli immergere nel tradizionale Festival delle Barche Drago, con un grande potenziale per sbloccare interessanti bonus e fantastici premi.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi