Pragmatic Play evoca il potere della Dea della guerra nella slot “Wisdom of Athena”

La vittoria attende coloro che sfruttano il potere della Dea della saggezza e della guerra. Dalla figlia di Zeus nella pluripremiata Gates of Olympus™, arriva l’ultima slot di Pragmatic Play, Wisdom of Athena™.

Ricca di potenti funzioni, la slot pay anywhere richiede la presenza di almeno otto simboli corrispondenti in qualsiasi punto dei rulli 5×6 per assegnare una vincita.

La funzione tumble rimuove le combinazioni vincenti dal gioco dopo ogni giro, creando ulteriori opportunità di vincita grazie ai nuovi simboli che scendono a cascata dalla cima dei rulli. Ogni caduta rivela anche un rullo aggiuntivo per avere ancora più possibilità di vincita.

I simboli Scatter che atterrano durante il gioco di base non esplodono come parte di una caduta, ma rimangono sul rullo fino all’ultima cascata di quel giro. Quattro o più Scatter attivano il round di giri gratuiti, che inizia con 10 giri gratuiti.

I simboli speciali del moltiplicatore possono essere posizionati sia nel gioco base che nel giro di Free Spins e assumono un valore di moltiplicazione casuale compreso tra 2x e 500x. I valori di tutti i moltiplicatori vengono combinati dopo ogni salto prima di essere applicati alla vincita totale di quel giro. I moltiplicatori vengono sommati per tutta la durata del round di giri gratuiti e vengono utilizzati per moltiplicare qualsiasi vincita.

Wisdom of Athena™ è l’ultima uscita che si aggiunge all’universo greco preferito dai giocatori di Pragmatic Play, con i titoli di successo Gates of Olympus™ e Zeus vs Hades – Gods of War™

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “In Pragmatic Play continuiamo a immergere i giocatori nell’accattivante mitologia greca. La nostra linea di titoli si è dimostrata trionfale, con titoli del calibro dell’acclamato Gates of Olympus™ e del nostro recente successo Zeus vs Hades – Gods of War™ che sono i preferiti dai fan. Ora, stiamo introducendo una formidabile eroina per continuare la narrazione che i giocatori conoscono e amano come parte di questo universo”.

“I giocatori saranno affascinati da una serie di potenti funzioni in Wisdom of Athena™, dai tumbles, un round bonus di giri gratuiti, e grandi moltiplicatori che offrono numerose opportunità di assicurarsi una vincita, mescolando azione, anticipazione e potenziale di vincita per garantire che ogni giro sia divertente come l’altro.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi