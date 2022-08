Pragmatic Play estende la sua partnership con Hollywoodbets nel Regno Unito e in Irlanda

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori multiprodotto del settore iGaming, ha esteso la sua già esistente partnership con il rinomato operatore Hollywoodbets a cui fornirà i contenuti destinati ai mercati del Regno Unito e dell’Irlanda.

Avendo già collaborato insieme per diverso tempo nel mercato sudafricano, Pragmatic Play ha ora deciso di ampliare il suo accordo di partnership con Hollywoodbets a cui fornirà il suo pluripremiato catalogo di slot, titoli di casinò dal vivo e contenuti di sport virtuali, destinati tutti ai giocatori di questi due Paesi chiave.

Gli utenti britannici e irlandesi potranno quindi godere del completo portfolio di slot messo a disposizione da Pragmatic Play, composto da oltre 250 titoli, tra cui l’ultima slot online Gorilla Mayhem™, oltre a Big Bass Splash™ e alla pluripremiata Gates of Olympus™.

Sia nel mercato UK che in quello irlandese sarà inoltre disponibile un ampio catalogo di titoli di casinò dal vivo, estremamente popolare tra i giocatori, che include la slot Boom City™, la slot in stile show-game amata in tutto il mondo, Sweet Bonanza CandyLand™, e Mega Wheel, insieme a una selezione completa di titoli classici di giochi da casinò.

Una serie di titoli di sport virtuali ultra-realistici completa l’offerta multi-verticale e segna un altro importante passo nel processo di sviluppo commerciale di Pragmatic Play, in linea con i suoi obiettivi di crescita globale.

Yossi Barzely, XXX di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Collaboriamo con l’operatore Hollywood Bets già da un po’ di tempo ormai e pertanto ne conosciamo bene sia la sua professionalità sia i suoi standard elevati. Poter lavorare con loro anche in altri mercati, è un’opportunità davvero unica, specialmente perché si tratta del mercato più grande in Europa, e questo consentirà un’ulteriore esposizione del marchio e una posizione leader futura nel continente”.

Dermot O’Connell, Hollywoodbets Betting Operations Manager, ha dichiarato: “Hollywoodbets si impegna costantemente a offrire ai suoi clienti un intrattenimento premium ed esperienze emozionanti e, in Pragmatic Play, abbiamo trovato un partner ideale per migliorare il nostro portfolio di giochi già esistente”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a sette titoli di slot al mese. Inoltre, il provider offre anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi