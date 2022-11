Pragmatic Play espande la sua presenza in Sudafrica con World Sports Betting

Il provider aumenta la sua presenza in Sudafrica con World Sports Betting.

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti nel settore iGaming, ha esteso la sua presenza in Sudafrica attraverso un nuovo accordo di partnership con World Sports Betting.

L’accordo comprende la fornitura di una serie di prodotti Pragmatic Play che verranno mandati live contemporaneamente, tra cui alcuni pluripremiati titoli slot del provider come i due recenti successi Striking Hot 5™ e Happy Hooves™ o la slot online Sweet Bonanza™, da sempre la preferita numero uno dei giocatori.

Inoltre, World Sports Betting avrà anche a disposizione alcuni titoli di Casinò Live. Tra essi troviamo sia quelli più classici come Roulette e Blackjack, sia l’innovativo Boom City™.

Nell’accordo saranno poi inclusi anche altri prodotti RNG, come i gratta e vinci di Pragmatic Play contenenti i famosi giochi Wolf Gold Scratchcard™ e Queen of Gold Scratchcard™.

Questo nuovo accordo di partnership evidenzia l’ulteriore espansione di Pragmatic Play nel mercato africano e il suo desiderio di continuare ad accrescere l’esposizione del suo marchio in tutta la regione, generando nuovi lead che consentono agli operatori di svilupparsi nella giusta direzione.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Il Sudafrica e il più ampio mercato africano in generale offrono un’ulteriore opportunità di crescita che non vogliamo perderci. Siamo entusiasti di collaborare con World Sports Betting e soprattutto siamo davvero lieti di poter fornire loro numerosi prodotti contemporaneamente attraverso questo accordo. Inoltre, vedere il feedback positivo che i nostri contenuti ricevono dai giocatori è per noi sempre motivo di grande orgoglio”.

Warren Tannous, amministratore delegato di World Sports Betting, ha dichiarato: “World Sports Betting è entusiasta di annunciare la partnership con Pragmatic Play. Il suo prodotto sarà un’ottima aggiunta alla nostra offerta già esistente e non vediamo l’ora di poterlo lanciare presto”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a sette nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, offre anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite una singola API.

PressGiochi