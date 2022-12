Pragmatic Play espande la sua presenza in Brasile con l’operatore Galera Bet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza in Brasile grazie all’accordo con Galera Bet per la fornitura dei suoi prodotti.

Grazie alla nuova partnership, Galera Bet offre ora ai suoi clienti l’accesso alle slot di Pragmatic Play preferite dai giocatori, tra cui le recenti uscite come Reel Banks™ e Fury of Odin™, oltre a giochi pluripremiati come Sugar Rush™ e Gates of Olympus™.

Anche l’innovativo e popolare crash game Spaceman del fornitore è incluso nell’accordo e ora è disponibile sulla piattaforma dell’operatore.

Galera Bet diventa l’ultimo operatore partner a beneficiare dell’ampia gamma di contenuti di qualità di Pragmatic Play in un mercato brasiliano che si unisce ai suoi vicini nel mantenere lo status di America Latina come uno dei più attivi a livello globale.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Galera Bet e ai suoi giocatori che sono gli ultimi a beneficiare della nostra gamma di prodotti in continua espansione e li ringraziamo per aver esteso ulteriormente la nostra presenza in Brasile. Ci auguriamo d’instaurare un rapporto lungo e proficuo.”

Galera Bet Representative ha poi aggiunto: “Siamo lieti di firmare questo accordo con un fornitore così importante come Pragmatic Play e di vedere i suoi giochi dal vivo. I suoi titoli sono tra i più popolari del Paese e averli a disposizione è un’enorme spinta per il nostro marchio.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.