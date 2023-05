Pragmatic Play espande ancora la sua presenza in Brasile con Vet Betar

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rafforzato la sua presenza in Brasile dopo aver firmato un accordo con l’operatore locale Vem Betar.

In quanto parte dell’accordo, l’ampio portfolio di slot machine e contenuti di Casino Live e Sport Virtuali di Pragmatic Play sarà disponibile alla base di giocatori di vem Betar.

Slot recentemente lanciate come Big Bass – Keeping it Reel™ e Gods of Giza™ ma anche i prodotti preferiti e pluripremiati come Gates of Olympus™ e Sugar Rush™ saranno presto disponibili insieme alla vasta collezione di titoli del Casino Live tra cui Mega Wheel e Sweet Bonanza CandyLand.

Inoltre, una gamma di prodotti di Sport Virtuali tra cui calcio, corse di cani e corse di cavalli saranno disponibili ai clienti di Vem Betar, con grafiche 3D immersive degli eventi a cui partecipare.

In seguito a recenti collaborazioni con SA Esportes, FullReto e Dinastia, l’accordo vede Pragmatic Play continuare a espandersi lungo il mercato latinoamericano, in cui il Brasile si erge come principale fonte di opportunità commerciali per il provider.

Victor Arias, Vice President oelle operazioni latinoamericane di Pragmatic Play, ha detto: “Siamo emozionati di portare il nostro portfolio di titoli di slot machine, Live Casino e Sport Virtuali a un numero sempre maggiore di giocatori in Brasile con Vem Betar.

“La nostra presenza in America Latina fa parte di un percorso in salita e questo accordo permette di rafforzare la nostra posizione nella regione. Siamo emozionati di essere in grado di raggiungere un bacino più ampio di giocatori rispetto a prima in uno dei nostri principali mercati.”

Il rappresentante di Vem Betar ha detto: “Pragmatic Play possiede uno dei portfolio più ampi e notevoli rispetto a qualsiasi altro provider, per questo siamo lieti di poter offrire i suoi prodotti alla nostra base di giocatori.

“Siamo assolutamente fiduciosi che questa sarà una collaborazione veramente di successo e siamo emozionati di vedere come verranno accolti questi giochi veramente innovativi e coinvolgenti.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.