Pragmatic Play entra nella lista dei più ricercati con il suo ultimo lavoro, Heist for the Golden Nuggets™

Il provider ha iniziato una ricerca fuorilegge di ricchezze d’oro nella sua ultima slot online Heist for the Golden Nuggets.

I giocatori si trovano in fuga con una banda di fuorilegge in cerca di bottino nell’ultima slot di Pragmatic Play, Heist for the Golden Nuggets™

La corsa all’oro si svolge su una griglia 5×3, mentre una serie di personaggi armati del selvaggio west satura il tabellone come simboli del gioco.

Tutto è possibile nel selvaggio West, poiché i Golden Badge Wilds appaiono sui rulli e possono sostituire tutti gli altri simboli sulla griglia per aiutare i giocatori a formare combinazioni corrispondenti.

Gli ambiti simboli Golden Nugget del gioco non solo forniscono premi in denaro istantanei quando si posizionano su almeno tre rulli, ma assegnano anche cinque giri gratuiti. Queste vincite istantanee in denaro vengono totalizzate in un raccoglitore del valore della pepita prima di portare i giocatori al bonus game.

Durante questo round, un personaggio viene scelto a caso come taglia con una ricompensa annessa, che si aggiunge al jackpot ogni volta che atterra sulla griglia. Anche tutte le pepite d’oro vengono raccolte durante questa partita, sbloccando un enorme potenziale di vincita per i giocatori.

Heist for the Golden Nuggets™ aggiunge un’altra esaltante esperienza di gioco al portafoglio di alta qualità di Pragmatic Play, composto da oltre 300 titoli, dopo i recenti Zeus vs Hades – Gods of War™ e Fat Panda™.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi