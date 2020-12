Pragmatic Play entra nel mercato croato grazie all’accordo con Novomatic per le slot su Admiral Casino

Pragmatic Play, azienda leader nello sviluppo di giochi online per l’industria iGaming, ha annunciato il lancio dell’intero portfolio di slot con Admiral Casino, brand del rinomato Gruppo Novomatic.

L’operatore croato avrà adesso accesso all’intero portfolio di slot machine online di Pragmatic Play, compresi gli amatissimi titoli Wolf Gold e Sweet Bonanza, oltre che allo strumento promozionale Enhance: il software di gamification in grado di migliorare significativamente l’acquisizione e la fidelizzazione di nuovi utenti.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Lanciare le nostre slot su un brand come Admiral Casino, uno dei marchi Novomatic più importanti, segna una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita all’interno del mercato croato. Novomatic è un operatore fantastico e non potremmo essere più felici per il nostro debutto in quest’area insieme a loro.”

Zarko Zuvela, Head of Online Gaming Department di Admiral Croatia (parte del Gruppo Novomatic), ha commentato così la nuova partnership: “Con una delle offerte di slot online più ampie di tutta l’industria, Pragmatic Play rappresenta il partner ideale per raggiungere i nostri obiettivi. La varietà dei loro contenuti ci assicura che tutti i nostri giocatori, a prescindere dai loro gusti, troveranno titoli di qualità con i quali intrattenersi d’ora in avanti.”

Ad oggi Pragmatic Play produce fino a cinque nuove slot online al mese, oltre ad offire numerosi tavoli per il Casinò Live e giochi per il Bingo online. L’intera offerta multiprodotto è disponibile tramite un’unica e comoda integrazione API.