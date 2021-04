Pragmatic Play e White Hat Gaming: accordo per slot e Casinò live

Pragmatic Play, azienda leader nella fornitura di giochi e contenuti digitali per l’industria iGaming, ha annunciato l’inizio di una partnership con White Hat Gaming per l’integrazione delle proprie Slot online e dei prodotti per Casinò Live sulla piattaforma del noto aggregatore.

La libreria di giochi offerti dalla piattaforma White Hat Gaming si arricchisce così di titoli molto popolari, come Sweet Bonanza, la pluripremiata Wolf Gold, e l’acclamata serie di slot con protagonista John Hunter. L’accordo prevede altresì la concessione di Enhance, lo strumento promozionale targato Pragmatic Play ideato per un maggiore coinvolgimento dei giocatori, attraverso promozioni ad hoc come Tornei e Prize Drops.

Inoltre, grazie alla nuova partnership, White Hat Gaming si assicura i giochi da Casinò Live di Pragmatic Play, compresi i nuovi tavoli da Blackjack e Roulette della serie Azure e gli innovativi Game Show Mega Wheel e Mega Roulette.

Bhotesh Maheshwari, Vice President of Commercial Strategy and Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Il nostro approccio multi-prodotto continua a dare i suoi frutti e ci permette di continuare a crescere a livello globale, grazie a una tecnologia all’avanguardia e una selezione di giochi di primissimo livello.”

Andy Whitworth, Chief Commercial Officer di White Hat Gaming, ha commentato così il nuovo accordo: “L’aggiunta di nuovi giochi e di categorie di prodotti diverse ci permette di raggiungere un ventaglio di pubblico ancora più ampio. Siamo stati colpiti dalla loro voglia di Pragmatic Play di collaborare con noi e non vediamo l’ora di poter offrire i loro contenuti sulla nostra piattaforma.”

Pragmatic Play sviluppa ad oggi fino a cinque nuove slot online al mese e, tramite un’unica integrazione API, offre anche soluzioni per Casinò Live, Bingo online e Sport Virtuali.