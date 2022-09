Pragmatic Play e la partnership con 500 Casino

Pragmatic Play, il principale fornitore di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha concluso un nuovo accordo con l’operatore 500 Casino, grazie al quale saranno rese disponibili due diverse tipologie di prodotti targati Pragmatic Play, tra cui le slot e i titoli di Live Casino.

I clienti di 500 Casino potranno divertirsi con giochi pluripremiati come Gates of Olympus™, oltre alle novità di punta come Greedy Wolf™, Gorilla Mayhem™ e Magic Money Maze™.

Pragmatic Play fornirà inoltre i suoi titoli di Live Casino, tra cui il Blackjack e la Roulette, oltre al nuovissimo Boom City e il gioco Sweet Bonanza CandyLand™, ispirato all’omonima slot.

Questo nuovo accordo con Casino 500 segue le orme di partnership mondiali di successo con operatori leader a livello regionale, tra cui Hollywoodbets, Rushbet e Betway.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “L’aggiunta di 500 Casino alla nostra lista di clienti in continua espansione è fondamentale per la nostra strategia multi-prodotto. Si tratta di un altro incoraggiante accordo commerciale con il quale poter ampliare la nostra presenza in mercati regolamentati come l’America Latina, l’Europa e l’Africa”.

Christoffer Andersson, Chief Operating Officer presso 500 Casino, ha affermato: “Offrire ai nostri giocatori i migliori giochi disponibili sul mercato è fondamentale per il nostro continuo successo e siamo entusiasti di includere il vastissimo catalogo di Pragmatic Play nella nostra offerta. I loro titoli sono una garanzia di qualità per qualsiasi casinò e siamo felicissimi di offrire ai nostri clienti due delle loro principali tipologie di prodotto”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 6 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi