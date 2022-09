Pragmatic Play e Chutebet insieme in Brasile

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, rende disponibile il suo catalogo per l’operatore brasiliano Chutebet, rafforzando la sua presenza nella regione.

I clienti di Chutebet potranno godersi il catalogo completo di slot del fornitore, in cui spiccano i titoli pluripremiati Wolf Gold™ e Gates of Olympus™ e la novità Fire Hot 100™ . I giocatori hanno anche accesso a una vasta gamma di titoli di punta di Live Casino, come il Baccarat e Dragon Tiger.

Inoltre, l’accordo prevede che venga messo a disposizione il catalogo di prodotti Pragmatic Play di sport virtuali, che comprende la corsa di levrieri, cavalli e auto, oltre a competizioni calcistiche.

L’accordo è l’ultimo di una serie di importanti passi compiuti da Pragmatic Play in Brasile, dove il provider continua a dominare il mercato.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo davvero orgogliosi della nostra offerta multi-prodotto e la possibilità di firmare accordi su vasta scala e di ampia portata è il nostro vero punto di forza in America Latina. Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con Chutebet per promuovere la sua strategia di crescita in Brasile”.

Cleiton de Jesus Souza di Chutebet ha affermato: “Pragmatic Play gode di un’ottima reputazione per contenuti coinvolgenti distribuiti su vasta scala e siamo molto felici di collaborare con loro. Poter fornire tre tipologie di prodotti in un’unica integrazione è fondamentale per noi”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 6 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi