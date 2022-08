Pragmatic Play dona 6.850 sterline all’Alameda Wildlife Conservation Park di Gibilterra

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per il settore iGaming, ha donato 6.850 sterline all’unico parco naturale di fauna selvatica di Gibilterra, l’Alameda Wildlife Conservation Park (AWCP) che ospita numerose specie animali autoctone ed esotiche.

Situato negli splendidi giardini botanici di Alameda in Gibilterra, l’AWCP si prende cura degli animali domestici esotici indesiderati e degli animali confiscati dalla dogana, come il tamarino edipo, per sensibilizzare sulle specie a rischio di estinzione attraverso l’educazione alla conservazione.

La donazione di Pragmatic Play aiuterà il parco a sostenere la sua nuova entusiasmante mostra di tartarughe nordamericane, finanziando la ristrutturazione degli stagni che richiedono acqua corrente e filtrata, per garantire la salute e la pulizia degli animali che ospitano, così come gli spazi esterni.

Oltre alle specie tropicali, il parco faunistico ha tre specie di tartarughe nordamericane; la tartaruga azzannatrice comune, le tartarughe cartografiche e le sanguisughe dal ventre giallo, che possono vivere per oltre 70 anni.

Uno degli scopi chiave dell’AWCP è la conservazione delle specie minacciate in natura per garantirne la sopravvivenza e questo avviene grazie alla sua attiva partecipazione a progetti internazionali. Attraverso programmi selezionati di riproduzione in cattività, sperano anche di svolgere un ruolo importante nello sforzo internazionale di preservare le specie rare e quelle a rischio estinzione.

Julian Jarvis, CEO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “In quanto unico parco naturale di Gibilterra, l’AWCP svolge un ruolo cruciale nella protezione delle specie animali in via di estinzione e noi siamo estremamente orgogliosi di poter supportare sia la ristrutturazione dei suoi spazi esterni sia quella degli stagni delle testuggini. Grazie alla nostra donazione sarà possibile ospitare fino a quattro specie di tartarughe in un grande stagno che si trova in un’area vicina al parco e pertanto non vediamo l’ora di continuare a collaborare con l’AWCP e di cercare ulteriori nuovi modi per supportare il gruppo di conservazione affinché continui sempre ad andare avanti nel suo lavoro”.

