Pragmatic Play dona 10.000 euro per celebrare la Giornata internazionale della donna

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti nel settore iGaming, ha fatto una donazione di € 10.000 a Survivors of Abuse with Resilience (SOAR) con sede a Malta, mentre il mondo celebra la Giornata internazionale della donna.

La Giornata internazionale della donna è una data importante nel calendario, con molte entità che si uniscono nella ricerca dell’uguaglianza in senso sociale, economico e culturale. L’evento annuale vedrà celebrazioni in tutto il mondo e la considerevole donazione di Pragmatic Play a SOAR è l’ultimo contributo a una causa importante in uno dei suoi paesi hub, poiché continua a concentrarsi su iniziative vicine al cuore dei suoi dipendenti. SOAR offre sessioni individuali per le donne che hanno subito abusi, così come gruppi di supporto, workshop, club sociali, advocacy e sensibilizzazione tra una miriade di altri servizi essenziali che la donazione aiuterà a sostenere e crescere.

Julian Jarvis, CEO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La Giornata internazionale della donna è una data chiave poiché celebriamo le donne sia nella nostra vita personale che professionale e cerchiamo di assistere le persone bisognose sia attraverso contributi finanziari che aiuto fisico. SOAR fornisce un aiuto essenziale alle donne e siamo feroci sostenitori del lavoro vitale che svolgono, quindi siamo immensamente orgogliosi dei nostri sforzi di collaborazione e donazione”.

Nora Macelli, CEO di SOAR ha dichiarato: “Pragmatic Play comprende la nostra causa e il modo in cui gli inestimabili volontari fanno del loro meglio per sostenere le donne in difficoltà in modo gentile e olistico. La donazione a favore di queste cause chiave offre alle vittime la possibilità di cercare una nuova vita e opportunità professionali. Questa donazione di € 10.000 ci consentirà di continuare il nostro duro lavoro per fornire ai bisognosi il supporto e i servizi che meritano mentre cerchiamo di assistere coloro che sono in conflitto”.

PressGiochi