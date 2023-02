Pragmatic Play da un assaggio di paradiso in Club Tropicana™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, sta conquistando il mercato con la novità Club Tropicana™.

Drink esotici, frutta, gonfiabili e ombrelloni sono i simboli di questa slot 5×4. Per assegnare una vincita, i giocatori devono formare combinazioni corrispondenti sulle 12 linee di pagamento del gioco.

Sui rulli compaiono anche simboli Money con premi in denaro istantanei, che però possono essere sbloccati solo nel round dei giri gratuiti. Il round, che viene assegnato se si ottengono almeno tre simboli Scatter nel gioco base, sblocca inizialmente 10 giri gratuiti, mentre altri Scatter assegnano ulteriori giri fino a un massimo di 20.

In questo caso, ai rulli si aggiunge un Wild che raccoglie tutti i premi in denaro istantanei sul tabellone di gioco. Ogni quattro Wild raccolti si sblocca una riattivazione che garantisce altri 10 giri e un moltiplicatore fino a 10x.

Questa nuova slot segue a ruota i recenti successi di Fire Archer™, Monster Superlanche™ e Fish Eye™, appartenenti al pluripremiato catalogo di Pragmatic Play di oltre 300 titoli unici.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Ti serve una vacanza ad alta volatilità? Allora Club Tropicana™ fa proprio al caso tuo, dove l’estetica festosa è seconda soltanto alle grandi vincite di questa coloratissima nuova slot”.

“Caratterizzata dai meccanismi più amati dai fan, già visti in titoli di punta come Big Bass Bonanza™, Club Tropicana™presenta un round di giri gratuiti in cui i giocatori aumentano i moltiplicatori e riattivano i giri gratuiti raccogliendo premi in denaro istantanei che culminano in enormi vincite. Inoltre, è presente sui rulli un premio in denaro istantaneo di 4.000x che testimonia la volatilità di questa versione”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi