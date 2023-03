Pragmatic Play crea gruppi di mostriciattoli in Mochimon™ 

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, introduce una serie di personaggi divertenti con il lancio di Mochimon™.

Ambientata su rulli 7×7, la slot ospita simboli di mostriciattoli colorati da abbinare in gruppi di almeno 5 ai fini della vincita. I simboli vincenti vengono poi rimossi dal gioco e attivano una cascata di nuovi simboli che cadono dalla parte superiore del tabellone di gioco e aumentano le chance di formare gruppi.

Ogni gruppo vincente è dotato di un moltiplicatore crescente collegato alla sua posizione sulla griglia. Partendo da un moltiplicatore di 2x, questo valore viene raddoppiato per ogni vincita successiva di cui fa parte la posizione contrassegnata. Questo permetterà di aumentare le vincite.

Sono necessari almeno 3 Scatter per ottenere 10 giri gratuiti, ulteriori Scatter assegneranno poi fino a 30 giri extra. Durante il round bonus, i giocatori possono ricevere moltiplicatori crescenti che rimangono attivi per tutte le vincite ottenute e aumentano di continuo. Inoltre, i giocatori possono riattivare il bonus, rendendo il gioco più coinvolgente.

In termini di azione, Mochimon™ si conferma degno successore di titoli recenti come Cowboy Coins™, The Dog House Multihold™ e Wild West Duels™ che appartengono al pluripremiato catalogo di Pragmatic Play di oltre 250 titoli.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 8 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi