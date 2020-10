Pragmatic Play continua l’espansione in Colombia grazie all’accordo con Luckia

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha annunciato ufficialmente l’accordo stretto con l’operatore colombiano Luckia per il rilascio delle proprie slot machine online.

I giocatori dell’operatore colombiano potranno infatti accedere adesso all’intera collezione di giochi targati Pragmatic Play, compresi titoli come il pluri-premiato Wolf Gold, gli ultimi lanci come Wild Walker e la celebre serie di titoli John Hunter.

Luckia offrirà le popolari slot di Pragmatic Play all’intera e vasta customer base di giocatori online e retail, grazie anche al supporto e all’esperienza di Pragmatic Play nella regione dovuta al nuovissimo LatAm hub.

Melissa Summerfield, CCO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Le nostre slot online si sono rivelate particolarmente apprezzate nella regione e siglare questo accordo con Luckia, uno degli operatori più importanti in Colombia, ci permetterà di mostrare i nostri giochi ad un pubblico ancora più ampio.

Grazie alla nostra nuova sede in Sud America, siamo riusciti ad espanderci rapidamente nell’area e a lasciare un’impronta significativa nell’industria. La nostra presenza sul territorio ci permette di stringere nuove partnership preziose, proprio come quella con Luckia.”

Jaume Moragues, Online Director di Luckia, ha commentato: “Il portfolio di slot online Pragmatic Play è conosciuto in tutto il mondo per la qualità del gameplay offerto. Migliorare costantemente la nostra offerta è fondamentale per il nostro business e siamo certi che questa nuova collaborazione con Pragmatic è esattamente quello di cui avevamo bisogno per portare il mercato colombiano del gioco online legale a nuovo livello.”

Ad oggi, Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine online al mese, oltre a tanti giochi per il Casinò Live, i prodotti per il Bingo online e gli Sport Virtuali. Il tutto, disponibile tramite un’unica e semplice integrazione API.